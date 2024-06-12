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Париж-2024

Сегодня, 21:01

Украина просит отстранить трех россиянок от Олимпиады в Париже за пост о погибшем отце

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпиада-2024.
Фото AFP

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить от участия в Олимпиаде-2024 членов сборной России по борьбе Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, сообщает РИА «Новости».

25 мая 26-летняя Кудаева выложила в социальных сетях публикацию об отце, который погиб на СВО. «Ты мой герой», — подписала фотографию отца спортсменка. Хорошавцева и Малышева поддержали девушку.

В НОК Украины заявили, что в связи с этим инцидентом спортсменки «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
МОК
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