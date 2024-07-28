У четырех российских журналистов отозвали аккредитации на Олимпиаду

Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил четырех журналистов из России выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях.

Аккредитации отозваны у сотрудников ТАСС — трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Как отмечает само агентство, в оргкомитете Игр сослались на решение французских властей, упомянув статью из Кодекса внутренней безопасности страны.

Отмечается, что трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпийских игр и некоторые соревнования.

Ранее власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.