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Париж-2024

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У четырех российских журналистов отозвали аккредитации на Олимпиаду

Алина Савинова
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Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил четырех журналистов из России выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях.

Аккредитации отозваны у сотрудников ТАСС — трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Как отмечает само агентство, в оргкомитете Игр сослались на решение французских властей, упомянув статью из Кодекса внутренней безопасности страны.

Отмечается, что трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия Олимпийских игр и некоторые соревнования.

Ранее власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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