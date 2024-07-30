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Париж-2024

Сегодня, 05:18

Трамп считает церемонию открытия Олимпийских Игр-2024 позором

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — приводит слова Трампа Fox News.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал спорные сцены на церемонии открытия Игр искусством и выражением свободы.

После церемонии пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной интерпритацией «Тайной вечери» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Блевать охота от такого открытия Олимпиады». Почему оправдывается оргкомитет Игр

Олимпиада
Дональд Трамп
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