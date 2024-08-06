Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:44

Титов считает, что церемония открытия Олимпиады нанесла урон имиджу Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже поступили крайне неосмотрительно, сделав пародию на «Тайную вечерю».

«Думаю, они поступили крайне неаккуратно и неосмотрительно. Это была большая ошибка. Это не зачеркивает масштаба того, что сделано, но здесь они, очевидно, недодумали, и имидж Франции как христианской страны очень сильно пострадал. Вы посмотрите на англичан. Смотрел их каналы — просто размазывают. Понимаю, что существует некое противоречие между французами и англичанами, они и так друг друга недолюбливают. Но там просто не оставляют камня на камне. И именно в связи с «Тайной вечерей». А во-вторых, с некоторыми кусками французской истории. Мне сами французы говорили, что это не наша история, не такая у нас страна и мы не хотим такой свою историю видеть», — приводит слова Титова ТАСС.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Василий Титов
2
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 6 августа

Олимпиада 2024, 6 августа: результаты дня
Новости
RSS RSS
Все новости