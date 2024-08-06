Титов считает, что церемония открытия Олимпиады нанесла урон имиджу Франции

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже поступили крайне неосмотрительно, сделав пародию на «Тайную вечерю».

«Думаю, они поступили крайне неаккуратно и неосмотрительно. Это была большая ошибка. Это не зачеркивает масштаба того, что сделано, но здесь они, очевидно, недодумали, и имидж Франции как христианской страны очень сильно пострадал. Вы посмотрите на англичан. Смотрел их каналы — просто размазывают. Понимаю, что существует некое противоречие между французами и англичанами, они и так друг друга недолюбливают. Но там просто не оставляют камня на камне. И именно в связи с «Тайной вечерей». А во-вторых, с некоторыми кусками французской истории. Мне сами французы говорили, что это не наша история, не такая у нас страна и мы не хотим такой свою историю видеть», — приводит слова Титова ТАСС.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.