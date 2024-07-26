The Sun включил двух россиянок в список самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024

Британский таблоид The Sun составил список самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

В список вошли две россиянки: фехтовальщица Яна Егорян и пловчиха Юлия Ефимова. Обе спортсменки не примут участия в Олимпиаде — Ефимова не сумела выполнить олимпийские нормативы, а Егорян не получила нейтральный статус.

Ранее Ефимову также включила в список самых сексуальных спортсменов Олимпиады американская газета NY Post.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна. Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск).

«СЭ» проведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.