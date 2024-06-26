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Париж-2024

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Тарасова: «Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделился мнением о призывах соблюсти олимпийское перемирие во время Игр в Париже в 2024 году.

«Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить! Перемирие возможно только в том случае, если наших спортсменов допустят, а так о чем может идти речь? Только так и никак по-другому. Какое же может быть перемирие, если наших ребят не допустят? С кем мы мириться будем?! Что касается спортсменов, которые поедут на эту Олимпиаду в нейтральном статусе, то я ко всем хорошо отношусь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал все государства продемонстрировать свою приверженность олимпийскому перемирию на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.

Источник: Sport24
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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