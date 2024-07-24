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Париж-2024

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Тарасова: «У меня нет никаких ожиданий по медалям от россиян на Играх»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«На сколько медалей от российских спортсменов рассчитываю на Олимпиаде в Париже? У меня нет никаких ожиданий по медалям от россиян на Играх, это сами спортсмены должны на что-то рассчитывать. Я же не знаю, за что они планируют бороться. Со своей стороны буду просто болеть за всех наших ребят. Ни за кем отдельно следить и ни на кого отдельно возлагать надежды не буду», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

На Олимпийских играх-2024 выступят россияне Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: Legalbet
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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