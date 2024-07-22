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Париж-2024

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Тарасова — об отказе МОК транслировать Олимпиаду для россиян: «Больше поражена решением наших СМИ»

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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на исчезновение информации о том, что трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наши ведь тоже не хотят показывать. Что же нам расстраиваться по поводу чужих, когда мы расстроены по поводу своих. Не хочу обсуждать МОК, я поражена решениями наших СМИ, которые не собираются показывать Олимпийские игры», — сказала Тарасова «СЭ».

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что МОК планирует организовать трансляции Игр для России на своем сайте.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Александр Абустин

Татьяна Тарасова
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