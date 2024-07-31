Тарпищев назвал причину поражения Андреевой в матче с Линетт

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» поражение россиянки Мирры Андреевой от польской теннисистки Магды Линетт (3:6, 4:6) в первом круге олимпийского теннисного турнира в Париже.

«Выиграв турнир (турнир WTA в Яссах. — Прим. «СЭ»), она не успела отойти от него эмоционально и сразу вступить в олимпийский. Это приходит с годами. Как у Джоковича. А здесь смена мячей... Покрытие одно, но различия есть и адаптироваться сложно», — сказал Тарпищев «СЭ».

31 июля Андреева в паре с другой россиянкой — Дианой Шнайдер сыграет против Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес, которые «посеяны» на Олимпиаде под пятым номером.