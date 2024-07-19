Тарпищев намерен посетить Олимпийские игры в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поедет в Париж на летние Олимпийские игры-2024.

«В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков. Я же поеду в Париж на следующей неделе», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.