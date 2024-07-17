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Париж-2024

Сегодня, 09:30

Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Почему мы должны быть наказаны? Зачем они наказывают своих?» — заявила Тарасова Sport24.

Она также сообщила, что будет искать другие источники, где можно будет посмотреть Игры.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «СЭ», что в России мало кто будет смотреть Олимпиаду.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Александр Бублик, Елена Куличенко и&nbsp;Елена Рыбакина. «СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде. Их не 16, а несколько десятков

Источник: Sport24
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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