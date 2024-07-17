Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Почему мы должны быть наказаны? Зачем они наказывают своих?» — заявила Тарасова Sport24.

Она также сообщила, что будет искать другие источники, где можно будет посмотреть Игры.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «СЭ», что в России мало кто будет смотреть Олимпиаду.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.