Тарасова считает, что США не лишат права проводить Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что США не могут лишить права проведения Олимпийских игр, так как они являются большой спортивной страной.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры, нам все равно не дадут [проводить Олимпийские игры]. Почему я должна радоваться? США никто не лишит [права проводить Олимпийские игры], это огромная спортивная страна. Допинг не надо употреблять, тогда ничего не повлияет, это нельзя делать. Я сама работала в спорте высших достижений несколько десятилетий, могу сказать, что можно обойтись без допинга, обыгрывая всех», — цитирует Тарасову ТАСС.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.