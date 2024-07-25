Тарасова считает, что следует поддержать россиян, участвующих в Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к российским спортсменам на Олимпийских играх в Париже.

«Надо поддержать российских спортсменов, которые участвуют в Олимпийских играх. А как иначе? У них там такие условия, что не позавидуешь», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе.

Церемония открытия Игр состоится 26 июля и впервые в истории пройдет не на стадионе. Церемония состоится в центре Парижа, а торжественный проход спортсменов будет вдоль берега реки Сена.