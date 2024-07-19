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Париж-2024

Сегодня, 17:05

Тарасова о разрешении украинским спортсменам не приветствовать россиян: «Их рукопожатие никому не нужно!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпиады.

«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия! Самое главное выигрывать и выступать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатие никому не нужно!» — сказала Тарасова «СЭ».

В пятницу, 19 июля, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что организация достигла договоренности с федерациями о том, чтобы украинские спортсмены не приветствовали россиян во время Олимпиады в Париже.

Игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Татьяна Тарасова
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