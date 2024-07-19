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Париж-2024

Сегодня, 18:05

Тарасова — о показе Олимпиады на сайте МОК: «Это прекрасно. Ужасно, что не покажут по телевидению»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что МОК покажет Олимпиаду в Париже на своем официальном сайте.

«Это прекрасно. Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть то должны. Не показывать Олимпиаду на российских каналах — решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высоких достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры» — сказал Тарасова «СЭ».

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.

Татьяна Тарасова
МОК
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