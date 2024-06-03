Тарасова не согласна с докладом Microsoft о дискредитации Россией Олимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что Россия дискредитирует Олимпийские игры.

Ранее стало известно о докладе компании Microsoft, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 с помощью фейковых видеороликов.

«По-моему, мы не пытаемся ничего сказать плохого про Олимпийские игры, мне так кажется. Они пишут то, что они хотят писать. Уже не так долго осталось до Олимпийских игр, они будут, и мы все посмотрим их и, надеюсь, что примем участие с большим удовольствием», — цитирует Тарасову ТАСС.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россияне не будут упомянуты в медальной таблице.