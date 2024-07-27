Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпиады в Париже: «Если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» эмоциями от просмотра церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — сказала Тарасова «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.