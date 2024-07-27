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Париж-2024

Сегодня, 14:18

Священник Постернак: «Пропаганда нетрадиционных ценностей снижает статус Олимпиады. Это свидетельство духовной деградации»

Зарина Халимхонова
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Священник Андрей Постернак в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«В России и не только в русской православной церкви, но и в целом, принято сохранять и поддерживать традиционные ценности. И нам нетрадиционные кажутся дикими и несправедливым, потому что они агрессивно навязываются большинству населению, которое далеко не всегда их разделяет и принимает в силу религиозных убежденных.
Пока что демонстрируется явная пропаганда, которая фактически идеализирует Олимпийские игры, хотя они должны быть нейтральными. На мой взгляд, это снижает статус Олимпиады. Игры должны объединять, призывать к лучшему. А здесь есть некое свидетельство духовной деградации. Если говорить о характеристике этого события с нравственной точки зрения, то, конечно, для нас это определенное благо, что мы не являемся соучастниками такого явления», — сказал Постернак «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

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