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Париж-2024

Сегодня, 10:22

Священник Островский — об церемонии открытия Олимпиады: «Настала эра кринжа, умноженного на треш»

Сергей Разин
корреспондент
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Православный священник Павел Островский оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Слоган Олимпийских игр — «быстрее, выше, сильнее», поэтому нормально предположить, что в церемонии открытия Олимпиады будет представлено все самое лучшее. Но в Париже пошли в другую дверь, показав, что «быстрее, выше, сильнее» — это прошлый век; настала эра кринжа, умноженного на треш. Если вы не смотрели церемонию открытия, то представьте себе для начала самое худшее, что вы можете себе представить, а потом посмотрите запись трансляции, и вы увидите, что дно гораздо глубже, чем это можно себе представить», — написал Островский в своих соцсетях.

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Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

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