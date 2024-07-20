Свитолина объявила об увольнении тренера за неделю до старта Олимпиады в Париже

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о том, что прекращает сотрудничества с тренером Рамоном Слейтером.

«Считаю, что он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна ему за то, чего мы достигли вместе в результате наших совместных упорных усилий», — написала теннисистка в соцсети.

Она отметила, что о том, кто станет ее новым тренером, она сообщит позже.

Свитолина работала со Слейтером с марта 2023 года. Под его руководством спортсменка вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», а также добралась до четвертьфинала, а затем до полуфинала Уимблдона.