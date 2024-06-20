Свищев сомневается, что у спортсменов на Олимпиаде в Париже будут удовлетворительные условия

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что власти Парижа могут предоставить спортсменам неудовлетворительные условия на Олимпийских играх.

«Было столько обещаний, власти бахвалились историей с купанием в Сене. А на выходе река также полна отходов и нечистот, страшно думать, что будет со спортсменами, которых хотят заставить по ней плыть. У французских властей на первое место вышли выборы, и Олимпиада уже не является для них приоритетом. В такой ситуации непонятно, какого качества услугу получат приехавшие болельщики и спортсмены. Нам остается только скрестить за них пальцы и надеяться, что французы хоть как-то подготовились», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго отложила обещанное купание в Сене перед Олимпиадой. Заплыв был запланирован на 23 июня.

1 июня сообщалось, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод. При этом концентрация болезнетворных фекальных бактерий в реке и до этого инцидента превышала норму в два раза. На Сене должна пройти часть соревнований Олимпийских игр 2024 года.