Свищев считает, что организация Олимпиады в Париже проходит на низком уровне

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Олимпиада в Париже организована на низком уровне.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются — пока это провал. На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс. Если не можете организовать на высоком уровне, зачем беретесь за это?»

Отвратительные кадры с улиц Парижа во время церемонии открытия — это состояние, в котором находится Международный олимпийский комитет и олимпийское движение. И все это символизирует перевернутый олимпийский флаг, символизм которого всем понятен», — цитирует Свищева ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля. Олимпиада будет проходить до 11 августа.