Свищев поддержал инициативу «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день закрытия Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу журналистов «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

«Большое спасибо корреспондентам «Спорт-Экспресса». Уважение нашим спортивным журналистам. То, что не смогли из-за запрета сделать наши спортсмены, сделали наши корреспонденты. Это дорогого стоит в то время, когда нам все запрещают», — сказал Свищев «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершились 11 августа.

Константин Передерий