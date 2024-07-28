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Париж-2024

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Свищев: «Если 88% зрителей заявили, что им понравилась церемония открытия Олимпиады, то зачем удалять видео?

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на статистику Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которой 88% процентам зрителей понравилась церемония открытия Игр в Париже.

«Что мы должны были ожидать от МОК? Что они скажут, что 88% не одобряет увиденное? Эта церемония — полное безумие и конец всего, что связано со спортом и олимпийским комитетом. Если МОК считает, что это качественная церемония открытия, которая пропагандирует идеалы и спорт, то пора задуматься, то ли руководство возглавляет олимпийское движение. Я был несколько шокирован увиденным. Я не понимаю, в здравом ли уме люди это придумали? Для какого-то ночного клуба с определенной направленностью, наверно, это годится. Но не для людей, которые ждут красивого спортивного праздника», — сказал Свищев «СЭ».

Также Депутат Госдумы РФ ответил на вопрос об удалении ролика о церемонии открытия Олимпийских игр.

«Если все так замечательно, как они пишут, и 88% зрителей действительно заявили, что им понравилось открытие Олимпиады, то зачем удалять видео? Сейчас у французских организаторов есть время пересмотреть режиссуру церемонии закрытия, чтобы не было еще хуже. Что они там сделают? Чертей на улицу выгонят? На это смотрят дети и юные спортсмены. Не знаю, какие ценности пропагандируют олимпийские чиновники», — добавил Свищев.

Ранее стало известно, что видео с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже исчезло с официального сайта оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Дмитрий Свищев
МОК
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