Свищев обвинил оргкомитет Олимпиады в Париже во вредительстве

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обвинил оргкомитет Олимпийских игр-2024 во вредительстве.

«Оргкомитет и власти Франции просто занимаются вредительством. Многократно говорилось о несоответствии Сены для проведения спортивных соревнований, о том, что река просто опасна для людей. Но нет, они продолжают стоять на своем, заставляя спортсменов принимать в этом участие. Нельзя исключать, что в итоге это приведет к вреду для здоровья у кого-то из атлетов», — приводит слова Свищева ТАСС.

28 и 29 июля были отменены тренировочные заплывы триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене.

Олимпийские соревнования по триатлону должны пройти 30 и 31 июля.