Свирин считает, что нынешнее руководство МОК не способно учиться на ошибках из прошлого

Президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не умеет извлекать уроки из ошибок.

«История в каком-то смысле сейчас, к сожалению, повторяется, и наши спортсмены на проходящих в Париже Олимпийских играх имеют серьезные ограничения, — цитирует Свирина ТАСС. — Да, в 1980 году инициаторами были не мы, но спустя четыре года СССР ответил таким же способом. Умные люди учатся на чужих ошибках, но, к сожалению, к сегодняшним функционерам в мировом спорте это отнести нельзя».

3 августа 1980 года завершилась Олимпиада в Москве, которую по политическим причинам бойкотировали не один десяток стран, включая США, Канаду, ФРГ и Японию, а спортсмены ряда других государств вынуждены были выступать в столице СССР под флагом Международного олимпийского комитета.

Олимпиада 1984 года проходила в американском Лос-Анджелесе, ее бойкотировали все страны организованного СССР социалистического блока, за исключением Румынии и Югославии.