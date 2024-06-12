Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 21:19

Журова о требованиях НОК Украины отстранить трех россиянок от Игр: «Бесчеловечные. Кто теперь захочет поехать на Олимпиаду?»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление Национального олимпийского комитета Украины, который выступил за отстранение от Олимпиады-2024 трех российских спортсменок — Динары Кудаевой, Ольги Хорошавцевой и Натальи Малышевой.
Причиной заявления украинской организации стало то, что Кудаева в соцсетях опубликовала пост о гибели отца на СВО. Хорошавцева и Малышева поставили лайки под постом спортсменки.
«Теперь нельзя и человеческое отношение выразить. Уже нет ничего человечного от них, если они так реагируют на смерть. Ужасно, что все это отслеживается. Кто теперь после таких вещей захочет поехать на Олимпиаду? Бесчеловечные... Придираются ко всему. Я выражаю соболезнования семье спортсменки. Отец у Динары — герой!» — сказала Журова «СЭ».
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе и смогут выступить лишь в индивидуальных дисциплинах. При этом россиян не допустят до участия в церемонии открытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.
Также атлеты из России не должны демонстрировать свою причастность к стране, им запрещено использовать флаг и гимн страны.

Светлана Журова
13
Читайте также
На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украина просит отстранить трех россиянок от Олимпиады в Париже за пост о погибшем отце

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости