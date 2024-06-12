Журова о требованиях НОК Украины отстранить трех россиянок от Игр: «Бесчеловечные. Кто теперь захочет поехать на Олимпиаду?»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление Национального олимпийского комитета Украины, который выступил за отстранение от Олимпиады-2024 трех российских спортсменок — Динары Кудаевой, Ольги Хорошавцевой и Натальи Малышевой.

Причиной заявления украинской организации стало то, что Кудаева в соцсетях опубликовала пост о гибели отца на СВО. Хорошавцева и Малышева поставили лайки под постом спортсменки.

«Теперь нельзя и человеческое отношение выразить. Уже нет ничего человечного от них, если они так реагируют на смерть. Ужасно, что все это отслеживается. Кто теперь после таких вещей захочет поехать на Олимпиаду? Бесчеловечные... Придираются ко всему. Я выражаю соболезнования семье спортсменки. Отец у Динары — герой!» — сказала Журова «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе и смогут выступить лишь в индивидуальных дисциплинах. При этом россиян не допустят до участия в церемонии открытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Также атлеты из России не должны демонстрировать свою причастность к стране, им запрещено использовать флаг и гимн страны.