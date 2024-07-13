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Париж-2024

Сегодня, 21:08

Журова: «МОК не удалось посеять раздор в борцовской семье»

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ российского борца Шамиля Мамедова участвовать в Олимпиаде-2024.

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен. Поэтому отказ ехать выглядит все-таки логично. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», — приводит слова Журовой ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
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