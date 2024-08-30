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Париж-2024

Сегодня, 12:12

США может лишиться проведения Олимпийских игр 2028 и 2034 годов

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) начал проверку Антидопингового агентства США (USADA), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае лишения USADA статуса соответствия под угрозу попадет проведение в США Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.

Проверка USADA началась из-за конфликта организации с WADA, который разгорелся после публикации допингового дела 23 китайских пловцов, оправданных перед Играми в Токио в 2021 году. USADA обвинила WADA и Международную федерацию плавания в сокрытии факта возможного нарушения китайскими пловцами антидопинговых правил. При этом власти США поддержали претензии USADA.

Летняя Олимпиада 2028 года состоится в Лос-Анджелесе, а Игры-2034 планируется провести в Солт-Лейк-Сити.

Ян&nbsp;Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и&nbsp;Ли&nbsp;Бинцзе. Китайских пловцов могут лишить медалей Олимпиады-2020 из-за триметазидина. Это препарат, из-за которого пострадала Валиева

Источник: ТАСС
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