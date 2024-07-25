Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:31

Спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне в Париже, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в среду на завтраке были ограничения по количеству яиц. Атлеты также жалуются на скорость пополнения запасов продуктов.

В компании, которая занимается организацией питания в Олимпийской деревне, признали, что проблема есть и ведется активная работа над ее решением.

Ранее стало известно, что в Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры перед началом Игр.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
2
0
Читайте также
В России доступны интернет-трансляции Олимпиады-2024 в Париже
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр
Кафельников — о паре Медведева и Андреевой в миксте на олимпиаде: «Трудно представить, что они могут показать»
Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне. Другие спортсмены критикуют условия быта
Серебряный призер Олимпиады Минина: «Не готова оставаться еще на один цикл»
Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 на Россию
В Госдуме РФ считают, что у МОК нет перспектив, если они не изменят отношения к олимпийскому движению
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры перед началом Игр

Владельцы речных трамвайчиков в Париже пожаловались на падение доходов из-за Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости