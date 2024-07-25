Спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне

Спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне в Париже, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в среду на завтраке были ограничения по количеству яиц. Атлеты также жалуются на скорость пополнения запасов продуктов.

В компании, которая занимается организацией питания в Олимпийской деревне, признали, что проблема есть и ведется активная работа над ее решением.

Ранее стало известно, что в Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры перед началом Игр.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.