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Париж-2024

Сегодня, 14:56

Спортсмены смогут употреблять алкоголь в Олимпийской деревне в столице Франции

Алина Савинова
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Алкоголь в Олимпийской деревне в Париже не будет запрещен, сообщила глава австралийской делегации Анна Мирс.

«Алкоголь в деревне не запрещен, но вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе», — приводит ТАСС слова Мирс.

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Она также отметила, что спортсмены, которые захотят отметить успех со своими родственниками и друзьями, должны уважительно относиться к представителям своего вида спорта и помнить о товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» условия проживания в Олимпийской деревне, построенной для Игр 2024 года в Париже.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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