Спортсмены на Олимпиаде-2024 получили 10 тысяч салфеток для орального секса

Оргкомитет Олимпиады-2024 выдал спортсменам 10 тысяч салфеток для орального секса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France 24.

Также спортменам раздали 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин. Впервые в истории проведения Олимпиады атлеты смогут получить при необходимости психологическую помощь.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.

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