МОК: российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам, которые выступают на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия Игр в Париже.

«Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN [под которым выступали россияне и белорусы] не будет», — приводит РИА «Новости» заявление МОК.

Ранее в субботу появилась информация, что российские спортсмены не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады.

К Олимпиаде-2024 были допущены 15 россиян, которые выступали в нейтральном статусе без российских флага и гимна.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет 11 августа.