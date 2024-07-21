Софья Великая поделилась мнением о том, что россияне должны выступать без флага и гимна

Двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая прокомментировала решение том, что российские спортсмены должны выступать без флага и гимна страны на международных соревнованиях.

«Я считаю, такое отношение к спортсменам несправедливо. Потому что флаг, гимн — это символы страны, народа, за который ты выступаешь, страна, где ты вырос и стал занимать определенные высокие места в спорте. Я уверена, что ситуация разрешится рано или поздно, всем спортсменам советую и желаю продолжать заниматься спортом, оттачивать свое мастерство и получать от спорта удовольствие. И быть готовыми тогда, когда для нас будет открыт международный мир соревнований», — цитирует Великую ТАСС.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.