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Париж-2024

Сегодня, 14:24

Снуп Догг, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады

Виктория Кравченко
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Снуп Догг.
Фото Reuters

Рэпер Снуп Догг, певица Билли Айлиш и рок-группа Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады в Париже, сообщает Variety.

На мероприятии будут включать записанные и живые сеты. В церемонии закрытия примет участие актер Том Круз, который сначала выполнит опасные трюки на мотоцикле, а после спустится по канату с крыши стадиона.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа на «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.

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