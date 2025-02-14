Смирнов считает, что США заинтересованы в участии россиян в Олимпийских играх-2028

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов полагает, что США заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены выступили на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я думаю, что американцы как никто другой заинтересованы в том, чтобы мы участвовали в этой Олимпиаде. Во-первых, интересен сам факт появления нашей команды после перерыва. Во-вторых, по-прежнему столкновение американских и российских спортсменов вызывает огромнейший интерес. Будет абсолютный аншлаг, не сомневаюсь, что они в этом заинтересованы», — приводит ТАСС слова Смирнова.

С начала СВО в 2022 году российские атлеты отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.