Шубенков считает неправильным решение не транслировать Олимпиаду в России

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мыслями об отсутствии трансляций Олимпийских игр-2024 на российском ТВ.

«На мой взгляд, это ужасно. Олимпийские игры, как ни крути, это соревнования большого масштаба, круче в спорте ничего нет. Сейчас есть некоторые негативные тенденции: сравнить, какими были Олимпийские игры, и какими они стали. Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт. Не транслировать было неправильно», — цитирует Шубенкова Metaratings.ru.

Летняя Олимпиада прошла в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне смогли завоевать только одну медаль на Играх — серебро в теннисе.