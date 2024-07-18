Шубенков: «Я разочаровался в олимпийском движении. Не буду следить за Играми-2024»

Российский легкоатлет, чемпион мира-2015 Сергей Шубенков заявил, что не планирует следить за Олимпийскими играми-2024 в Париже.

«Не планирую следить за Олимпиадой. Позвольте, начну издалека — как-то в 2015 году началась одна история, которая продолжается до сих пор (смеется). Конечно, я шучу. Если серьезно, то последние десять лет олимпийское движение для меня преобратилось, потеряв изначальный смысл.

Я очень сильно разочаровался в олимпийском движении за последние годы. Может быть, проблема не в движении, а во мне. Новости я буду почитывать, но не более того», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат».

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.