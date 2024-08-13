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Париж-2024

Сегодня, 15:43

Сенатор Климов: «Итоги Олимпиады подтверждают пронатовский характер деятельности МОК»

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Американский актер Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпиады и увез олимпийский флаг в Лос-Анджелес - столицу Игр-2028.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал завершившуюся летнюю Олимпиаду в Париже.

«Пронатовский характер деятельности МОК доказывает общее число медалей американского военно-политического блока, в который входят менее 1/6 стран мира с населением лишь 1/10 от мирового», — написал Климов в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США, завоевавшая 126 медалей разной пробы. На втором месте расположилась команда Китая, в активе которой 91 награда (40-27-24). Тройку лучших замкнула Япония с 45 медалями (20-12-13).

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными обладательницами медалей Игр-2024 от России. Они завоевали серебро в парном турнире.

Источник: Telegram-канал Андрея Климова
Олимпиада
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