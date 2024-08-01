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Париж-2024

Сегодня, 14:48

Селиваненко считает, что нет смысла оценивать выступление на Олимпиаде всех российских теннисистов в комплексе

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Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко оценил выступление российских теннисистов на Олимпиаде в Париже.

«Не вижу смысла заниматься коллективными оценками. У каждого теннисиста всегда своя история. Поражение Медведева? Даниилу в матче с Оже-Альяссимом не хватило энергии, а сам Феликс сыграл при этом превосходно. Оценивать свое выступление — это дело каждого игрока, а не людей вокруг. Что касается пары Шнайдер и Андреевой, то видно, что они поймали кураж и получают удовольствие от игры», — цитирует Селиваненко «Спорт день за днем».

Даниил Медведев потерпел поражение от канадца Оже-Альяссима в 1/8 финала мужского одиночного теннисного олимпийского турнира. Среди российских теннисистов борьбу на Играх продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено 7 россиян.

Источник: Спорт день за днем
Теннис
Олимпиада
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