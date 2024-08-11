Сборная России заняла 79-е место в медальном зачете Олимпиады-2024

11 августа состоялся заключительный медальный день Олимпийских игр-2024 в Париже.

Сборная России, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, заняла 79-е место в медальном зачете, выиграв одну медаль. В парном теннисном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро.

США заняли первое место в медальном зачете — 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые. На второй строчке расположился Китай (40-27-24), на третьей — Япония (20-12-13).