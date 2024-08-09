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Париж-2024

Сегодня, 15:31

Сборная России закончила Олимпиаду в Париже с одной серебряной медалью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Последним из россиян стал гребец Захар Петров, который занял четвертое место в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночки.

В активе российских спортсменов одна медаль на Олимпиаде — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.

Приглашения от МОК выступить в Париже в нейтральном статусе получили 15 россиян:

  • Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина (теннис)
  • Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (велоспорт)
  • Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ)
  • Анжела Бладцева (прыжки на батуте)
  • Евгений Сомов (плавание)
Источник: Медальный зачет Олимпиады
Олимпиада
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