Сборная России закончила Олимпиаду в Париже с одной серебряной медалью
Российские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Последним из россиян стал гребец Захар Петров, который занял четвертое место в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночки.
В активе российских спортсменов одна медаль на Олимпиаде — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.
Приглашения от МОК выступить в Париже в нейтральном статусе получили 15 россиян:
- Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина (теннис)
- Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (велоспорт)
- Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ)
- Анжела Бладцева (прыжки на батуте)
- Евгений Сомов (плавание)
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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