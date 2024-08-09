Сборная России закончила Олимпиаду в Париже с одной серебряной медалью

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Последним из россиян стал гребец Захар Петров, который занял четвертое место в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночки.

В активе российских спортсменов одна медаль на Олимпиаде — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.

Приглашения от МОК выступить в Париже в нейтральном статусе получили 15 россиян: