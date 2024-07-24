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Париж-2024

Сегодня, 16:00

Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 на Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команды Узбекистана и Испании и судьи выходят на поле перед матчем Олимпиады-2024.
Фото Reuters

На официальном сайте МОК началась трансляция соревнований Олимпиады-2024 для России.

В 16.00 по московскому времени начался матч сборных Узбекистана и Испании в 1-м туре группового этапа футбольного турнира на стадионе «Парк де Пренс». Жители России могут смотреть трансляцию на сайте МОК.

Для просмотра пользователям предлагается пройти быструю регистрацию, комментарии — на английском языке.

Российские федеральные каналы решили не приобретать права на трансляцию Олимпиады и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

В&nbsp;Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024. Расписание Олимпиады 24 июля: время начала матчей в футболе и регби — где смотреть трансляции

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