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Париж-2024

Сегодня, 11:27

Сайт МОК лишил пользователей возможности следить за командой россиян в списке онлайн-трансляций

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Как изучил корреспондент «СЭ», сайт Олимпийских игр не дает возможности следить отдельно за соревнованиями с участием индивидуальных нейтральных атлетов из России и Белоруссии с помощью функции «выбери любимую команду». При этом в списке есть команды без статуса страны — например, сборная беженцев.

Функция позволяет поставить «сердечко» напротив названия команды — тогда соревнования с участием ее представителей будут высвечиваться выше в общем списке. В списке есть все сборные кроме AIN, которая формально не является сборной. Таким образом, следить отдельно за нейтральными атлетами, если вы болельщик россиян или белорусов, не получится — их придется искать в общем списке.

Евгений Сомов, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Олимпиада 2024: первые соревнования с участием россиян. Онлайн-трансляция 27 июля

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