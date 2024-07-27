Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 16:04

Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Выступающая за сборную Грузии Нино Салуквадзе приняла участие в десятых Олимпийских играх, повторив рекорд по этому показателю.

Сегодня, 27 июля, спортсменка соревновалась в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Париже.

Ранее рекорд принадлежал канадскому коннику Иану Миллару, который в последний раз представлял свою страну на Играх в 2012 году.

55-летняя Салуквадзе выступает на Олимпийских играх непрерывно с 1988 года.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Олимпиада
0
Читайте также
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада 2024, 27 июля: расписание соревнований и результаты дня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости