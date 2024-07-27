Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах
Выступающая за сборную Грузии Нино Салуквадзе приняла участие в десятых Олимпийских играх, повторив рекорд по этому показателю.
Сегодня, 27 июля, спортсменка соревновалась в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Париже.
Ранее рекорд принадлежал канадскому коннику Иану Миллару, который в последний раз представлял свою страну на Играх в 2012 году.
55-летняя Салуквадзе выступает на Олимпийских играх непрерывно с 1988 года.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
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