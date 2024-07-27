Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах

Выступающая за сборную Грузии Нино Салуквадзе приняла участие в десятых Олимпийских играх, повторив рекорд по этому показателю.

Сегодня, 27 июля, спортсменка соревновалась в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Париже.

Ранее рекорд принадлежал канадскому коннику Иану Миллару, который в последний раз представлял свою страну на Играх в 2012 году.

55-летняя Салуквадзе выступает на Олимпийских играх непрерывно с 1988 года.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.