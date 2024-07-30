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Париж-2024

Сегодня, 18:05

Российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде. Аббревиатуру RUS заменили на INO

Российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Флаг Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press

Аккредитации репортеров из России на Олимпийских играх в Париже лишены упоминания России, выяснил корреспондент «СЭ» после получения документа в пресс-центре Игр. Если на аккредитации Олимпиады в Токио после названия Sport Express шло сокращение RUS, обозначавшее Россию, то на бейджах парижских Игр значится INO. Вероятно, аббревиатура может означать нейтральный статус. Как сообщали коллеги, аккредитации с похожей аббревиатурой они ранее получали на международных соревнованиях по дзюдо. В пресс-центре затруднились объяснить происхождение букв.

По данным «СЭ», INO обозначаются все российские журналисты. Российские спортсмены также выступают в Токио в нейтральном статусе, под аббревиатурой AIN. Ранее сообщалось, что на сайте Олимпиады нельзя отдельно следить за соревнованиями с участием российских и белорусских спортсменов, в отличие от всех других.

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