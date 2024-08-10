Российские спортсмены не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады

Никто из российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Париже, не будет присутствовать на церемонии закрытия Игр.

Последним российским спортсменом, принявшим участие в соревнованиях, был гребец Захар Петров, который 9 августа занял 4-е место в финале на дистанции 1 000 м в каноэ-одиночке. Ранее завершили выступления на Олимпиаде каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — цитирует заявление федерации ТАСС.

По информации источника, другие российские спортсмены, участвовавшие в Играх, уже покинули Париж.

На Играх в Париже россияне завоевали одну серебряную медаль — в женском парном разряде второе место заняли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Всего в Олимпиаде приняли участие 15 российских атлетов, выступавших в нейтральном статусе.