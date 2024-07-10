Российская прыгунья на батуте Бладцева прибудет на Олимпиаду в Париж 29 июля

Елена Федоренчик, личный тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, сообщила, что спортсменка прилетит в Париж для участия в Олимпийских играх 29 июля.

«Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам. Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», — цитирует Федоренчик ТАСС.

Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Соревнования в этом виде спорте у женщин запланированы на 2 августа. 18-летняя россиянка является серебряным призером этапа Кубка мира 2024 года в Португалии.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты будут выступать в олимпийском турнире в нейтральном статусе.