Роднина считает, что МОК может поставить олимпийский рекорд по количеству издевательств

Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о действиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«То, что спорт у нас в стране живет — это их раздражает. То, что мы проводим другие формы соревнований, это их вдвойне раздражает. Поэтому на любое действие есть противодействие. И так пока все эти годы продолжается. Знаете, у нас бесконечные санкции. Поэтому здесь у них есть возможность установить свой олимпийский рекорд. В плане издевательств, нарушения правил, которые они сами писали и должны соблюдать. Потому что самый большой нарушитель правил в области спорта — это сам МОК. Они не знакомы с таким понятием, как честная игра. Мне кажется, что они сами очень плодотворно работают над тем, чтобы олимпийское движение теряло свой смысл, интерес и болельщиков», — сказала Роднина «СЭ».

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