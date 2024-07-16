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Париж-2024

Сегодня, 14:22

Роднина — об отказе российских каналов транслировать Олимпиаду: «Мало кто захочет смотреть»

Зарина Халимхонова
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Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение российских телеканалов отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

«Трансляция Олимпиады — это колоссальные деньги. Покупка прав на показ Игр стоит дорогот. Наверное, не такое большое количество людей хочет смотреть соревнования, где не участвуют наши спортсмены. Если есть такие болельщики и любители, они могут совершенно спокойно посмотреть все по интернету. Трансляций будет много, и это вполне возможно», — сказала Роднина «СЭ».

Также депутат Госдумы рассказала, будет ли сама следить за Олимпиадой в Париже.

«Я — представитель зимних видов спорта. И в летних Играх не так много видов спорта, которые заинтересовали бы меня. К тому же там нет наших ребят. Раньше смотрела гимнастику — спортивную и художественную. Пускай на меня не обижаются борцы, но единоборства не очень люблю. Легкую атлетику — только короткие дистанции, то же самое плавание. В игровых видах спорта интересны полуфинал и финал. Всю громадную сетку смотреть неинтересно. В общем, я не такой уж болельщик летней Олимпиады, вряд ли буду ее смотреть», — отметила Роднина.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ирина Роднина
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